Уже восемь жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона

В том числе один ребенок.

В том числе один ребенок.



Как сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на Роспотребнадзор Ленинградской области, по данным на 7 апреля за медпомощью из-за присасывания клещей к врачам обратились 8 человек, в том числе один ребенок — он получил экстренную серопрофилактику клещевого энцефалита.



В этом году пока меньше пострадавших, чем за такой же период прошлого года - тогда за помощью обратились 15 жителей региона, в том числе 6 детей. Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, на территории города на сегодня не зафиксировано ни одного пострадавшего.



В этом году присасывания клещей регистрировались на территории 3 районов Ленобласти: Киришском (4), Лужском (2) и Кингисеппском (1).



По данным федерального Роспотребнадзора, на 7 апреля к врачам за помощью обратились 1465 россиян.



В Ленобласти зарегистрировано уже 8 пострадавших от присасывания клещей, в том числе один ребенок. Чаще клещи атаковали жителей на территории Киришского района. В Петербурге пока нет ни одного пострадавшего.Как сообщаетсо ссылкой на Роспотребнадзор Ленинградской области, по данным на 7 апреля за медпомощью из-за присасывания клещей к врачам обратились 8 человек, в том числе один ребенок — он получил экстренную серопрофилактику клещевого энцефалита.В этом году пока меньше пострадавших, чем за такой же период прошлого года - тогда за помощью обратились 15 жителей региона, в том числе 6 детей. Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, на территории города на сегодня не зафиксировано ни одного пострадавшего.В этом году присасывания клещей регистрировались на территории 3 районов Ленобласти: Киришском (4), Лужском (2) и Кингисеппском (1). Один пострадавший был укушен клещом на территории Новгородской области . В одном из 7 снятых клещей медики обнаружили возбудитель клещевого энцефалита, однако случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.По данным федерального Роспотребнадзора, на 7 апреля к врачам за помощью обратились 1465 россиян.





