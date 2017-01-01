Полтавченко оставил запись в книге соболезнований, открытой в шведском генконсульстве после теракта в Стокгольме (видео)

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«Полтавченко оставил запись в книге соболезнований, открытой в шведском генконсульстве после теракта в Стокгольме (видео)»

монк-аль-ахри 10.04 18:53 [ + 6 – ]

ты бы, пизд*бол про Питер заботился...Понавёз срани в город, а люди теперь живут как на пороховой бочке. Каяться он пришёл, мля!

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 19:14 [ + -2 – ]

Акт вежливости и искреннего сочувствия. Терроризм не имеет границ и нам следует объединяться с Европой в поисках решений борьбы с этим злом.