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«Двух пассажиров привлекли к ответственности в Пулково за курение на борту»

Эх, как было раньше хорошо - летишь себе и куришь в самолёте, а вытяжка устроена так, что никому не мешаешь. И пепельница в подлокотнике.

Хорошее было время!