Сын актрисы Завьяловой получил 8 лет колонии за убийство своей матери

Обсуждение темы: «Сын актрисы Завьяловой получил 8 лет колонии за убийство своей матери» Тоскливый Дятел Терпило 10.04 16:23 [ + 0 – ]

Справедливое, хотя и крайне тяжелое наказание. dexter 10.04 17:08 [ + 0 – ]

8 лет петушатника гарантированы с таким приговором. НЕСТОР 10.04 17:22 [ + 0 – ]

Урода на зоне прибьют. Hиф-Hиф 10.04 17:23 [ + 0 – ]

Вот судьба-злодейка. А жизнь -- копейка.

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