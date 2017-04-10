«В Пулково самолет китайской авиакомпании столкнулся с трапом (видео)»

В аэропорту Пулково самолет пострадал при столкновении с трапом, сообщается наИнцидент произошел вечером 9 апреля. При отгоне телетрапа, по которому пассажиры попадают на борт, было повреждено воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines. На борту самолета находилось 70 пассажиров. За медицинской помощью никто не обращался. Пассажиры сняты с борта и размещены в гостинице до замены воздушного судна, сообщают в управлении.Между темсообщил немного другую версию произошедшего: по данным журналистов, самолет китайской авиакомпании во время руления на взлет задел телескопический трап крылом. Пострадавший самолет - Boeing 757. Рейс перенесли на сутки.На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов, которые провели неотложную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.