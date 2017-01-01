В Петербурге арестовали мужчину, который в прошлом декабре до смерти избил свою знакомую и скрылся

Трагедия произошла в квартире на Софийской улице.

Трагедия произошла в квартире на Софийской улице.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла днем 11 декабря 2016 года в квартире одного из домов по Софийской улице. Во время внезапно возникшей ссоры 38-летний мужчина избил свою знакомую 1975 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петербурге арестован мужчина, который в середине декабря прошлого года во Фрунзенском районе города до смерти избил свою знакомую и скрылся с места преступления.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла днем 11 декабря 2016 года в квартире одного из домов по Софийской улице. Во время внезапно возникшей ссоры 38-летний мужчина избил свою знакомую 1975 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Напомним, ранее мы писали о том, что зарубленного мужчину утопили в болоте в садоводстве Ленобласти.





