Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове

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«Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове»

ДeдЗахаp 10.04 17:07 [ + 13 – ]

Шваль аульная, которых навезла едрисье-путинская власть "поднимать экономику". Вот они и "поднимают." Грабят, завозят наркоту, свою вонь и болезни! Устраивают теракты!

НЕСТОР 10.04 17:19 [ + 9 – ]

Мрази черножопые только на это и способны.

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 17:19 [ + 6 – ]

Странные какие-то пошли мигранты. Вместо того, чтобы работать или тем более учиться, благо им такое право дают, они начинают грабить, нарушать законы. Тогда возникает вопрос, а зачем их вообще сюда приглашают и впускают.

монк-аль-ахри 10.04 18:30 [ + 8 – ]

мигранты и есть мигранты. они не работать в Россияндию едут. Едут грабить, насиловать, воровать, убивать. И как я после этого должен относиться к тем органам россиянской власти, которые подобную мразь завозят?

Инь Порось 10.04 18:58 [ + 9 – ]

... Вот студентка и получила один из самых важных уроков в своей жизни ... Не зря, значит, приехала ... Повезло - легко отделалась ... Могли бы спустя несколько дней найти в какой-нибудь канаве полуразложившийся труп изуродованной и изнасилованной девушки ...



... А на улице-то, увы, стремительно теплеет ... Будьте начеку, девчата ... Мрази продолжают выходить на "секс-сафари", увеличивая частоту "выходов" ...

lazzi 10.04 19:49 [ + 4 – ]

Чума 21 века на наши головы.

Ларcон57 10.04 21:44 [ + -2 – ]

а был ли мальчик?

Ларcон57 10.04 21:57 [ + -2 – ]

Привет профессору, который в очередной раз пукнул в лужу