«Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове»

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Общество
Шваль аульная, которых навезла едрисье-путинская власть "поднимать экономику". Вот они и "поднимают." Грабят, завозят наркоту, свою вонь и болезни! Устраивают теракты!
Странные какие-то пошли мигранты. Вместо того, чтобы работать или тем более учиться, благо им такое право дают, они начинают грабить, нарушать законы. Тогда возникает вопрос, а зачем их вообще сюда приглашают и впускают.
мигранты и есть мигранты. они не работать в Россияндию едут. Едут грабить, насиловать, воровать, убивать. И как я после этого должен относиться к тем органам россиянской власти, которые подобную мразь завозят?
... Вот студентка и получила один из самых важных уроков в своей жизни ... Не зря, значит, приехала ... Повезло - легко отделалась ... Могли бы спустя несколько дней найти в какой-нибудь канаве полуразложившийся труп изуродованной и изнасилованной девушки ...
... А на улице-то, увы, стремительно теплеет ... Будьте начеку, девчата ... Мрази продолжают выходить на "секс-сафари", увеличивая частоту "выходов" ...
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garikgro 11:21, 21 марта
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