Петербургские мажоры постреляли из автомата Калашникова через люк Gelandewagen (видео)

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«Петербургские мажоры постреляли из автомата Калашникова через люк Gelandewagen (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 15:17 [ + -8 – ]

Это исключительные люди, которым все можно. С их поступками нужно просто смириться.

Vladlen 10.04 15:37 [ + 10 – ]

Думаю не так.Без калаша и Gelandewagen они просто никто.Пшик.Не машина красит человека,а человек машину.Дебилы.В ментовке потом будут скулить ,как детсадовские.