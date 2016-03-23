Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

По задумке парламентария, регистрироваться в соцсети нужно будет по удостоверению личности, которое позволяет установить возраст.

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«Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете соцсетей для детей младше 14 лет»

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 15:26 [ + -13 – ]

Хорошо, что хоть кто-то в государстве заботится о нравственном здоровье подрастающего поколения, пытаясь оградить детей от тлетворного влияния социальных сетей. Предлагаю образовать министерство детского и школьного воспитания и доверить управление им Виталию Валентиновичу.

dexter 10.04 15:43 [ + 5 – ]

По традиции. Каждую весну. Обострение.

Может хоть это умерит психоз радужного виталия :

В Кремле считают малореалистичными положения законопроекта о пользовании соцсетями, которые обсуждаются в СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

ДeдЗахаp 10.04 17:20 [ + 8 – ]

Сидел бы молча экс-гей милонов! Ума нет бороться с безработицей, коррупцией, кризисом! Так помалкивал бы со своей госдуровской подтасованной едриснёй! Которая набрала от силы 13-14% голосов! А, ей приписали 54% ( независимая СМИ ) Тошнит от милоновских гей-бездельников! Которые ерундой занимаются! Лишь бы не работать.

Hиф-Hиф 10.04 17:50 [ + 6 – ]

а нельзя ли забанить пигидия везде? И в сети, и вне ее. Как-то без него спокойнее живется. Как он в Маскву откочевал. так в Питере даже о городских гомосеках не слыхать. Живы ли они?

монк-аль-ахри 10.04 18:32 [ + 4 – ]

для начала я бы отправил этого ублюдка на пейнбол. если не поможет - пристрелить козла и дело с концом!