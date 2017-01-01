«На Малоохтинском проспекте во время рейда "Мерседес" сбил "стопхамовца" (фото)»

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Общество
Я вот что-то не пойму, эти стопхамовцы не работают что-ли? Бегают по дороге в неположенных местах, их потом сбивают. Совсем заняться нечем? Видишь что человек правила нарушает, сфотографируй и напиши заявление в ГИБДД. Это их работа, штрафы выписывать.
Подобная самодеятельность раздражает. Хотят активно помочь, пусть записываются в дружинники и выходят на дежурство вместе с сотрудниками ГИБДД, как в старые добрые времена.
Ну вот, допрыгались хунвейбинчики. Давить, это перебор, а бить и бить нещадно, это метод достойный этих шакалов.
Не надо заменять государство, это может далеко зайти.
А то так "стоп-чё угодно" может появиться. ))
жалко недодавили стопхама. направить его в народное хозяйство сараи чистить. Вот и будет ему социальный лифт.
стопхамы -- гнусные провокаторы. выводя людей из себя своими противоправными выходками, снимают это на видео.
Но показывают только то, что им выгодно.
Как гопота начинает свой рассказ с того, как злобный ботан ни с того ни с сего начал валить пятерых нежных (мухи не обидят!) юношей, а не с того, как эти пятеро уркаганов в темном переулке "попросили у ботана закурить".
Во первых не к счастью не пострадал а к сожалению не пострадал.Во вторых не пешеход а еб.ан который создавал проблемы людям и в том числе пешеходам.А в третьих где вообЧе полиция?Что за хрень какая то бегает и учит ПДД граждан?На каком основании вообще эти убогие занимаются этими делами?Ненавижу таких типа правдолюбов"
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garikgro 11:21, 21 марта
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