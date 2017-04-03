Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах
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Общество
Благодаря кому пострадавшие после теракта в метро, остаются в больницах, а 14 человек погибли!? Не вы ли едрисня убогая это допустили? Вместо того, чтобы соблюдать безопасность в метрополитене - все силы бросили на народные митинги, против коррупции! Напустили аульного навозу ИГИЛовского, которые и устроили взрывы! Умеете лишь мирные демонстрации арестовывать, да соболезновать впустую!
пидорасти*еские единороссы допустили смерть людей. извинений от этой правящей мрази мы не дождались. извинений не было от коррупционера и мерзостного воришки медведёва. плюгавый шибздик тоже не извинился. видимо убийство россиян входит в их стратегический план.
Уважаемая Анна! Хотелось бы предложить Вам посетить больницу, где находятся пострадавшие, выразить им сочувствие. Помню в Израиле автобус с россиянами перевернулся, лично министр иностранных дел их посетила. А в нашем городе они находятся как в забвении.
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