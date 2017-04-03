Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах

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«Вице-губернатор Митянина: 53 пострадавших после теракта в метро остаются в больницах»

dexter 10.04 15:51 [ + 3 – ]

Митянина у нас новостное агенство?

Или никто её твиттер не читает?

ДeдЗахаp 10.04 17:32 [ + 8 – ]

Благодаря кому пострадавшие после теракта в метро, остаются в больницах, а 14 человек погибли!? Не вы ли едрисня убогая это допустили? Вместо того, чтобы соблюдать безопасность в метрополитене - все силы бросили на народные митинги, против коррупции! Напустили аульного навозу ИГИЛовского, которые и устроили взрывы! Умеете лишь мирные демонстрации арестовывать, да соболезновать впустую!

монк-аль-ахри 10.04 18:22 [ + 4 – ]

пидорасти*еские единороссы допустили смерть людей. извинений от этой правящей мрази мы не дождались. извинений не было от коррупционера и мерзостного воришки медведёва. плюгавый шибздик тоже не извинился. видимо убийство россиян входит в их стратегический план.