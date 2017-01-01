В центре Петербурга у кавказца сожгли "Тойоту Камри"

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Обсуждение темы:

«В центре Петербурга у кавказца сожгли "Тойоту Камри"»

dexter 10.04 13:49 [ + 8 – ]

Когда они уже самовыпилятся полностью?

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 15:22 [ + -5 – ]

Вероятно, это злостное проявление расовой нетерпимости. Закавказский гость, серьезный человек, на хорошей машине, и такой недостойный по отношению к нему поступок.

ДeдЗахаp 10.04 17:35 [ + 8 – ]

Ездил бы в своём ауле на ишаке с арбой - никто ничего бы не сжёг! Кто его сюда звал?

монк-аль-ахри 10.04 18:35 [ + 7 – ]

разборки черножопых. почему мы должны тратить на эту мразь деньги налогоплательщиков?

сергей новиков 10.04 21:16 [ + 2 – ]

Надо было бы и кавказца вместе с тойотой спалить, вот это была бы новость.