«Убыточной столовой Мариинского дворца выделили дополнительно 12 млн рублей»

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Общество
Позорище то какое ! Когда минимальный прожиточный минимум ими же определён.
если выручка 25, а дают еще 10, то гор-думаки со скидкой 40% сейчас трапезничать изволят, так, что ли?
Надо им за полную стоимость меню №2
Так, ежели что, при незабвенном Кирове Сергей Мироныче пролетариат кормили.
http://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/2865/
Бедные, бедные депутаты, золотые наши человеки. Всё для них по демпингу и еда и справки бесплатно из дурки и от нарколога для медкомиссии на права и оружие .Блошники одним словом.
чтобы им всем одновременно кость в ихних луженых глотках встала,дармоеды тьфу
А можно ознакомиться с ассортиментом блюд? Возможно там одна морковка и гречка. Предлагаю предоставить народным избранникам питаться в элитных ресторанах города и оплачивать счета. Они заняты тяжелым трудом - разрабатывают законы, которые позволят нам жить лучше и богаче. Нельзя на их здоровье экономить.
Этим убогим едрисье-кризисным депутатишкам, вообще бы прикрыть столовую! На голодный желудок, лучше бы убогие и скудоумные думали? Я их не оскорбляю, что они скудоумы! А, говорю правду. Если бы мозги работали? Люди бы не жили в нищете и безработице? Не было бы коррупции и непосильных поборов с народа!
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garikgro 11:21, 21 марта
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