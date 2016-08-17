Убыточной столовой Мариинского дворца выделили дополнительно 12 млн рублей

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«Убыточной столовой Мариинского дворца выделили дополнительно 12 млн рублей»

dexter 10.04 13:48 [ + 16 – ]

Позорище то какое ! Когда минимальный прожиточный минимум ими же определён.

Hиф-Hиф 10.04 13:58 [ + 9 – ]

если выручка 25, а дают еще 10, то гор-думаки со скидкой 40% сейчас трапезничать изволят, так, что ли?



Надо им за полную стоимость меню №2



Так, ежели что, при незабвенном Кирове Сергей Мироныче пролетариат кормили.

http://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/2865/

Волк Лисыч 10.04 14:39 [ + 11 – ]

Бедные, бедные депутаты, золотые наши человеки. Всё для них по демпингу и еда и справки бесплатно из дурки и от нарколога для медкомиссии на права и оружие .Блошники одним словом.

SCORPION69 10.04 15:25 [ + 11 – ]

чтобы им всем одновременно кость в ихних луженых глотках встала,дармоеды тьфу

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 16:29 [ + -5 – ]

А можно ознакомиться с ассортиментом блюд? Возможно там одна морковка и гречка. Предлагаю предоставить народным избранникам питаться в элитных ресторанах города и оплачивать счета. Они заняты тяжелым трудом - разрабатывают законы, которые позволят нам жить лучше и богаче. Нельзя на их здоровье экономить.

ДeдЗахаp 10.04 17:44 [ + 10 – ]

Этим убогим едрисье-кризисным депутатишкам, вообще бы прикрыть столовую! На голодный желудок, лучше бы убогие и скудоумные думали? Я их не оскорбляю, что они скудоумы! А, говорю правду. Если бы мозги работали? Люди бы не жили в нищете и безработице? Не было бы коррупции и непосильных поборов с народа!