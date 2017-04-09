В Петербурге судят вандалов, разгромивших около 30 могил на Смоленском кладбище

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«В Петербурге судят вандалов, разгромивших около 30 могил на Смоленском кладбище»

ДeдЗахаp 10.04 18:09 [ + 3 – ]

Дебилы и идиоты! Если захотели себя считать нацистами? То, макак аульных полно в городе. Воюйте! Или с мёртвыми, только, можете!?

монк-аль-ахри 10.04 18:37 [ + 2 – ]

дебилы. с мёртвыми не воюют. они не могут сопротивляться. трусливые дебилы.