Мертвеца в наручниках нашли в квартире в Кудрово

Тело направлено на экспертизу.

Тело направлено на экспертизу.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», необычная находка была сделана около 10 часов утра 9 апреля в квартире дома 13/4 по Европейскому проспекту. Внутри был обнаружен труп 27-летнего неработавшего хозяина жилища. Необычность ситуации состояла в том, что руки погибшего были скованы наручниками.



Труп направлен в морг для установления причины смерти.



Напомним, ранее мы писали о том, что







В деревне Кудрово нашли мертвеца, закованного в наручники.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», необычная находка была сделана около 10 часов утра 9 апреля в квартире дома 13/4 по Европейскому проспекту. Внутри был обнаружен труп 27-летнего неработавшего хозяина жилища. Необычность ситуации состояла в том, что руки погибшего были скованы наручниками.Труп направлен в морг для установления причины смерти.Напомним, ранее мы писали о том, что на пустыре в Ленобласти нашли труп 35-летнего мужчины, пропавшего несколько месяцев назад.







Обсуждение темы: «Мертвеца в наручниках нашли в квартире в Кудрово» Всезнайка 10.04 13:02 [ + 1 – ]

Дело пахнет ментами...

Всего комментариев - 1