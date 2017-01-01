На улице Бабушкина эвакуировали гипермаркет "Лента" (фото)

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Шваль аульная, которых навезла едрисье-путинская власть "поднимать экономику". Вот они и "поднимают." Грабят, завозят наркоту, свою вонь и болезни! Устраивают теракты! в «Двое мигрантов из Средней Азии с пистолетом ограбили иностранную студентку на Васильевском острове»
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чтобы им всем одновременно кость в ихних луженых глотках встала,дармоеды тьфу в «Убыточной столовой Мариинского дворца выделили дополнительно 12 млн рублей»
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