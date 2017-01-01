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«На Ланском шоссе неадекватный водитель "КИА" ударил по лицу 9-летнего мальчика и бросил в него самокат»

Я ехал по Ланскому шоссе на зелёный сигнал светофора. На другой стороне дороги стояли подростки, на вид далеко не 10 лет, один из них внезапно вскочил на самокат и поехал на красный, прямо под мои колёса. Тормозил как мог. После остановки увидел, как мальчишка смеётся надо мной, возможно у них спор такой с друзьями был. Затем я заехал на тратуар, включил аварийку. Мальчишка со смехом начал от меня сваливать, когда я его догнал, схватил его за шкирку и тряхнул хорошенько, после чего кинул самокат в сторону, который в него и не попал. Вдруг от куда не возьмись, появился ИП 39-ти лет. Он шёл на меня с воинственными намерениями и с угрозами в мой адрес. После чего, не растерявшись, я создал обычный грозный вид и ИП сдулся. Далее я сел в машину, поехал домой, но ИП догнал меня и начал преграждать мне путь, я попытался его объехать, а он ударил локтем моё зеркало, после чего я уехал. А сегодня я наблюдаю в интернете, такие вот блокбастеры. Сейчас у пацана ни единой царапины, чудесная мед экспертиза хорошо куплена.