На Ланском шоссе неадекватный водитель "КИА" ударил по лицу 9-летнего мальчика и бросил в него самокат
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Общество
Свидетелем безобразной сцены стал 39-летний индивидуальный предприниматель. - который обоссался от страха прям на месте?
Малой на самокате дорогу переезжал, а виновник его толкнул машиной и вышел "разбираться"... Срок ему впаять + компенсация ребёнку!
Если он с ребенком так разделался, страшно представить, что он со взрослым сделает. От таких людей нужно сразу удаляться.
Я ехал по Ланскому шоссе на зелёный сигнал светофора. На другой стороне дороги стояли подростки, на вид далеко не 10 лет, один из них внезапно вскочил на самокат и поехал на красный, прямо под мои колёса. Тормозил как мог. После остановки увидел, как мальчишка смеётся надо мной, возможно у них спор такой с друзьями был. Затем я заехал на тратуар, включил аварийку. Мальчишка со смехом начал от меня сваливать, когда я его догнал, схватил его за шкирку и тряхнул хорошенько, после чего кинул самокат в сторону, который в него и не попал. Вдруг от куда не возьмись, появился ИП 39-ти лет. Он шёл на меня с воинственными намерениями и с угрозами в мой адрес. После чего, не растерявшись, я создал обычный грозный вид и ИП сдулся. Далее я сел в машину, поехал домой, но ИП догнал меня и начал преграждать мне путь, я попытался его объехать, а он ударил локтем моё зеркало, после чего я уехал. А сегодня я наблюдаю в интернете, такие вот блокбастеры. Сейчас у пацана ни единой царапины, чудесная мед экспертиза хорошо куплена.
Мальчик этот ЕХАЛ на КРАСНЫЙ свет светофора на своем самокате, и его легко могли вообще сбить проезжающие машины. Удара там не было! Мальчик как стоял на газоне, так и остался стоять. От удара взрослого человека он бы давно на газон упал. А самокат там действительно кидали в сторону - это было да.
Тоскливый Дятел Терпило 10.04 15:36 - Если он с ребенком так разделался, страшно представить, что он с Майком Тайсоном или Фёдором Емельяненко сделает ... Аж жуть ...
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