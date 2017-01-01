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В Петербурге после нападения насильников две несовершеннолетние девочки попали в больницу

10:30
Тэги: дети, изнасилование, нападения, травмы, пострадавшие, приморский район
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Тэги: дети, изнасилование, нападения, травмы, пострадавшие, приморский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге после нападения насильников две несовершеннолетние девочки попали в больницу»
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Инь Порось 10.04 19:07 [ + 2 ]

... Со дня на день уголовнички получат очередную "машку" ... Ждём с нетерпением!!!!!!!

... А уж как черенок от швабры-то соскучился ...

... Поймать бы эту мразь - да и отдать Черепу из "Бандитского Петербурга" - этак на сутки ... Если протянет, конечно ...

Инь Порось 10.04 19:15 [ + 2 ]

... Чуть ли не самая распространенная тактика насильника — выбрать жертву на улице, проводить до ее дома, войти с ней в подъезд. А уж там действовать по обстановке. Открыт подвал — тащат туда. Тепло, темно, нет посторонних, что еще надо? У многих женщин в подвале нервы дрогнут и они уступят. А не уступят, можно бить их от души. Криков из подвала никто не услышит.

Инь Порось 10.04 19:16 [ + 2 ]

... Подвал закрыт, но работает лифт — тоже хорошо. Насильник входит вместе с жертвой в лифт. Оттуда не убежишь. Поэтому женщине нельзя ехать в лифте с незнакомым мужчиной! Если же такой человек вошел на одном из промежуточных этажей, женщине следует немедленно выйти. Если попутчик все же появился, стойте боком к выходу, спиной к приборной доске. Почувствовали что-то неладное, постарайтесь нащупать кнопку вызова диспетчера.
Внезапно прозвучавший вопрос из репродуктора может отрезвить злоумышленника, так как возникнет иллюзия присутствия с вами третьего человека. Кроме того, диспетчеру можно сообщить об угрозе, которой вы подвергаетесь.

Инь Порось 10.04 19:17 [ + 2 ]

... Но возьмем крайний случай: вы действительно подверглись нападению. Из лифта не убежишь. Пускайте в ход хитрость. У преступника нож или другое оружие. Произнесите как можно спокойнее:«Я сделаю все что ты хочешь, только убери нож» .
Когда он поверит и уберет оружие, действуйте! Только в лифте не бейте его по глазам! Иначе вы уподобитесь Одиссею и его спутникам, лишившим зрения великана Циклопа в пещере. Однако у вас нет стада овец, чтобы под их брюхом выбраться из западни.
В чем же заключается действие? Я бы не советовал устраивать соревнования по боксу или борьбе в лифте. Нет пространства для отступления и маневра. Самый лучший вариант — обмануть насильника и попросить его приспустить брюки. Это достаточно важно — не расстегнуть ширинку, а именно приспустить брюки, желательно до колен.

Инь Порось 10.04 19:17 [ + 2 ]

... Можно нагнуться, присесть на корточки, даже встать на колени, чтобы вызвать у противника соответствующие ассоциации. Очень важно, чтобы вы не дали волю эмоциям (например, своему отвращению) и не забыли, зачем берете член в руки.
А берете вы его в руки для того, чтобы ухватиться за мошонку (называемую в просторечии «яйцами»). Противник психологически расслаблен и не будет возражать. Скорее всего он с глупой ухмылкой будет наблюдать за вашими действиями, млея от восторга. Попросите его погладить вас по голове, если он до сих пор держит нож или другое оружие в руке. Ему придется убрать его, чтобы освободить ладони.
Далее следует резкий рывок с поворотом! Известен случай, когда молодая девушка привела наполовину парализованного насильника в милицию, держа его за член, словно слона за хобот. Но вы никуда никого не водите. Вскакивайте на ноги, член отпускайте и начинайте бить локтями в его лицо и голову!

Инь Порось 10.04 19:18 [ + 1 ]

... Уловка не получилась? Тогда просто влепите коленом в пах, а дальше играйте в футбол, используя в качестве мяча все доступные части тела противника.
Главное — минимум контакта с противником. Лупите его, находясь в центре лифта, чтобы отскочить к противоположной стенке, если он будет пытаться бороться за свою жизнь. Или если он рухнет, как берлинская стена, погребая вас под обломками. Бейте врага безостановочно, пока он не вырубится.
Когда враг придет в себя от ужасной боли во всем теле, вы должны уже открыть двери и скрыться, либо окончательно превратить врага в отбивную котлету! Подпрыгивайте вверх и опускайтесь на поверженного скрюченного врага двумя сомкнутыми ногами — на его шею, позвоночник, живот, лицо!
Если же такие действия кажутся вам чересчур кровожадными, ограничьтесь «членопожатием» и убегайте. Чтобы догнать вас, ему надо подтянуть и застегнуть штаны. Это еще дает фору во времени.

Инь Порось 10.04 19:20 [ + 1 ]

... Насиловать он уже не будет. Просто убьет или изувечит. Если будет в состоянии догнать. Возможно, вы что-то сделали не так, выскочили ниже своего этажа и злодей устремился за вами в погоню. Притормозите, займи господствующую высоту на ступеньках, одной или обеими руками ухватитесь за перила и нанесите удар ногой назад. Ногу после удара не держите в воздухе, как танцоры Большого академического театра, а отдергивайте назад и мчитесь домой.

Инь Порось 10.04 19:20 [ + 1 ]

... Выскочили на высшем этаже, не надо лезть на чердак и на крышу — вы не Джеки Чан, чтобы вести бой на высоте. Мчитесь вниз. При этом вы будете перебирать каждую ступеньку, цокая каблуками, а злодей передвигается прыжками, как кенгуру. Если преследователь сопит за спиной или уже цапнул за одежду, резко присядьте, возьмитесь руками за перила и выставьте ногу поперек лестницы. Противник, согнувшись, кувыркнется в воздухе. Ударится о бетонный пол, мало ему не покажется. Если все же покажется, добавьте ему (повернувшись лицом к нему) ногой в морду или в солнечное сплетение с господствующей высоты.

Инь Порось 10.04 19:21 [ + 1 ]

... Все мужчины крайне болезненно реагируют на любую атаку промежности. Удар в пах или захват за мошонку самый лучший способ заставить мужчину отпустить вас, т. к. он рефлекторно опустит руки, чтобы защитить свои половые органы. Это у мужиков святое, даже дерущиеся псы не кусают друг друга за эти места.

Инь Порось 10.04 19:23 [ + 1 ]

... Могу твердо заявить, что примерно каждой третьей девочке ростом 150 см и весом 45 кг можно поставить нокаутирующий удар. Для победы над взрослым противником много сил не надо. Неожиданно и сильно ударь в уязвимое место (глаза, пах, гортань) и все! Почему у каждой третьей? К сожалению, кому-то дано природой терпение, чтобы выработать хлесткий жесткий удар, а кому-то нет. Сказываются также многочисленные соблазны: телесериалы, компьютер, подружки, мороженое, танцы. Да и мама говорит, зачем тебе это каратэ? Ходи лучше в «художку» или в «музыкалку».

Инь Порось 10.04 19:23 [ + 1 ]

... Примерно с 12 — 13 лет девочка-спортсменка, занимающаяся единоборствами, психологически готова к самозащите. Это значит, что она способна атаковать более сильного человека, ведущего себя агрессивно и добиться победы. Но сил у нее примерно на одну минуту схватки, не больше. То же самое относится к нетренированной взрослой женщине. Именно поэтому так важно, чтобы у вас, куда бы вы не шли, было с собой что-либо острое. Хотя бы острые ножницы. Да и авторучка вполне сгодится, чтобы выколоть какому-нибудь изуверу глаз.

смерч 10.04 20:23 [ + 0 ]

А чё это было?Я про написанное выше?

Инь Порось 10.04 20:26 [ + 1 ]

... Небольшое обращение к насильнику.

... Теперь, тварь, попробуй также изнасиловать чеченскую или дагестанскую девочку ... Ты ведь храбр и неустрашим, раз бьешь и насилуешь маленьких детей, не так ли???

... И вот когда, спустя всего несколько часов, тебе будут тупым ножом вспарывать брюхо, выпуская пропахшие твоим смрадным дерьмом кишки, и медленно, смакуя, отрезать яйца, ты, падла, проклянёшь тот миг, когда твой отец влил твоей матери своё гнилое, вонючее семя и будешь горько жалеть только об одном - что не сдох ещё при родах ...
... Уёб...к ...

Инь Порось 10.04 20:29 [ + 2 ]

Уважаемый Смерч 10.04 20:23!
... Это всего лишь маленькая попытка увеличить шансы наших с Тобой дочерей не оказаться на месте этих девочек ...

Ларcон57 10.04 21:39 [ + -2 ]

заберите у идиота комп....)(уйню хватит писать всякую теоретик

Изя Чемпион Вернулся 10.04 21:47 [ + -1 ]

16 лет,какой педофил ?

Инь Порось 10.04 22:29 [ + 0 ]

... Ларcон57 10.04 21:39 - а ты, дружок, судя по всему, держал свеч... двери лифта???
Вместо того, чтобы тоже дать какой-нибудь дельный совет - как девушкам не стать жертвой насилия - впустую тратишь своё эфирное время ... Незачёт от профессора ...

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