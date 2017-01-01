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Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)

10:14
Тэги: Исаакиевский собор, дети, религия
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Тэги: Исаакиевский собор, дети, религия
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Общество
Обсуждение темы:
«Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)»
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Пишичитай 10.04 12:40 [ + 13 ]

Собирали по разнарядке как для митингов Единой России. В Путирашке с детства детей уродуют. Не дай бог быть ребёнком в эти времена.

dexter 10.04 13:44 [ + 7 ]

Православное отделение Единой России!

Hиф-Hиф 10.04 13:49 [ + 7 ]

Нам подделок не надо! Даешь главпопа на настоящем ослике! Хочу!

Тоскливый Дятел Терпило 10.04 15:33 [ + -4 ]

Надеюсь, что данное мероприятие станет традиционным и будет просвещать сердца и души людей всех поколений.

монк-аль-ахри 10.04 18:18 [ + 3 ]

Ну, то что попы спизд*ли о численности - не привыкать. Они же жулики по сути своей. И не такие факты передёргивали.
А вот посмотреть на Варсофония верхом на ослике я бы хотел. А как его сажали? Мордой православнутой к ушам или к хвосту ослика? К хвосту - было бы прикольнее. А селфи с этим дикарём дремучим можно было делать? Селфи со смотрящим от православнутых по Питеру - это круто! Жалко, что я такое шоу пропустил! Делом, правда, был занят, а не православнутым Пиздобол*ством.

смерч 10.04 19:12 [ + 0 ]

Прикольное шоу..Особенно настроение поднял малыш нёсший икону в том прикиде ему было сто пудов неудобно идти.

Hиф-Hиф 10.04 22:32 [ + 0 ]

посмотрел видео. Никаких 8.000 верунов не увидал.

Всего комментариев - 7

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