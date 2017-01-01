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«Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)»

Ну, то что попы спизд*ли о численности - не привыкать. Они же жулики по сути своей. И не такие факты передёргивали.

А вот посмотреть на Варсофония верхом на ослике я бы хотел. А как его сажали? Мордой православнутой к ушам или к хвосту ослика? К хвосту - было бы прикольнее. А селфи с этим дикарём дремучим можно было делать? Селфи со смотрящим от православнутых по Питеру - это круто! Жалко, что я такое шоу пропустил! Делом, правда, был занят, а не православнутым Пиздобол*ством.