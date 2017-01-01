«Детский крестный ход в Исаакиевском соборе собрал порядка 8 тысяч человек (фото, видео)»

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Общество
Собирали по разнарядке как для митингов Единой России. В Путирашке с детства детей уродуют. Не дай бог быть ребёнком в эти времена.
Надеюсь, что данное мероприятие станет традиционным и будет просвещать сердца и души людей всех поколений.
Ну, то что попы спизд*ли о численности - не привыкать. Они же жулики по сути своей. И не такие факты передёргивали.
А вот посмотреть на Варсофония верхом на ослике я бы хотел. А как его сажали? Мордой православнутой к ушам или к хвосту ослика? К хвосту - было бы прикольнее. А селфи с этим дикарём дремучим можно было делать? Селфи со смотрящим от православнутых по Питеру - это круто! Жалко, что я такое шоу пропустил! Делом, правда, был занят, а не православнутым Пиздобол*ством.
Прикольное шоу..Особенно настроение поднял малыш нёсший икону в том прикиде ему было сто пудов неудобно идти.
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