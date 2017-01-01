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«На Демьяна Бедного из-за непотушенного окурка взорвался мусороповод»

Первопричина - куряги в подъезде! Курить на лестничных площадках ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ! Если бы была какая-то отработанная схема ловли и штрафования этого куребыдла, то и мусора меньше было бы и таких случаев! Штраф есть, но как его применять на практике? Участковые не сильно то и работают в этом направлении!

Всезнайка красавчик,правильно говорит.А саимену про то что типа запрещено..Дыши в форточку,нюхабыдло!А мусоропровод в наше время это полный бред!Это раньше мусор,а остатки пищи в баки а сейчас всё в мусоропровод вплоть до новорожденных...дожили.Те кто выше живёт то им эта вонь как то по ....а вот кто на первых этажах да ещё окна с кухней на ту сторону но то полная жопа!Я бы вообще их науй заварил пусть жирок те некурящие сбросят и то говно на помойку снесут.