«На Демьяна Бедного из-за непотушенного окурка взорвался мусороповод»

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Общество
Первопричина - куряги в подъезде! Курить на лестничных площадках ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ! Если бы была какая-то отработанная схема ловли и штрафования этого куребыдла, то и мусора меньше было бы и таких случаев! Штраф есть, но как его применять на практике? Участковые не сильно то и работают в этом направлении!
Не фиг всякое говно сбрасывать в мусоропровод да и окурки тушить надо!
Всезнайка красавчик,правильно говорит.А саимену про то что типа запрещено..Дыши в форточку,нюхабыдло!А мусоропровод в наше время это полный бред!Это раньше мусор,а остатки пищи в баки а сейчас всё в мусоропровод вплоть до новорожденных...дожили.Те кто выше живёт то им эта вонь как то по ....а вот кто на первых этажах да ещё окна с кухней на ту сторону но то полная жопа!Я бы вообще их науй заварил пусть жирок те некурящие сбросят и то говно на помойку снесут.
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garikgro 11:21, 21 марта
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