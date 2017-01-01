В квартире на Ольги Форш у условно осужденной 20-летней матери умерла грудная малышка
09:23
Тэги: дети, смерть, калининский район
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Восемнадцать машин - и 630 тысяч рублей ущерба? Да одна машина может больше стоить! Вот такие "счетоводы" и насчитали 84% рейтинга сами знаете, у кого. в «В Петербурге директор фирмы оказался серийным угонщиком, сдающим машины на металлолом »
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