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На севере Петербурга 33-летний петербуржец выпал из окна 5-го этажа и остался жив

09:09
Тэги: самоубийство, травмы, пострадавшие, приморский район
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Тэги: самоубийство, травмы, пострадавшие, приморский район
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Восемнадцать машин - и 630 тысяч рублей ущерба? Да одна машина может больше стоить! Вот такие "счетоводы" и насчитали 84% рейтинга сами знаете, у кого. в «В Петербурге директор фирмы оказался серийным угонщиком, сдающим машины на металлолом »
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