"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео)

В начале второго тайма «сине-бело-голубые» остались в меньшинстве.

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Обсуждение темы:

«"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео)»

Джон Сильвер 08.04 22:20 [ + 0 – ]

Серега Паршивюк и Паша Яковлев - школа СПАРТАКА!

Спасибо вам!