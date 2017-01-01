Сегодня
9 апреля, воскресенье
Обновлено  
Погода
+0°, влажность 92%
Завтра +9°, пасмурно
Валюта
$ 56.92
€ 60.57
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео)

21:13, 8 апреля
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Большой Ижоре 17-летний молодчик избил парня и отобрал у него дорогостоящий мобильник
  • В "Жигулях" в Новодевяткино нашли тела двух наркоманов
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • На Благодатной микроавтобус насмерть сбил 63-летнюю женщину
  • В Петербурге директор фирмы оказался серийным угонщиком, сдающим машины на металлолом
  • На Казанской невнимательный водитель легковушки сбил неосторожного пешехода (видео)
  • Двух мужчин задержали за торговлю наркотиками на улице Победы
  • Дворцовый и Троицкий мосты будут разводить на 15 минут раньше
  • В квартире на Космонавтов разъяренный мужчина зарезал своего знакомого
  • Сотрудников Кировского завода эвакуировали из-за подозрительного пакета (фото)
  • В центре города бдительные петербуржцы вызвали полицию, чтобы "разминировать" бомжа с пожитками
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео)»
Новые в начале | Новые в конце
Джон Сильвер 08.04 22:20 [ + 0 ]

Серега Паршивюк и Паша Яковлев - школа СПАРТАКА!
Спасибо вам!

Джон Сильвер 08.04 22:23 [ + 0 ]

Зеня вообще-то на третьем...Спартак и ЦСКА еще не играли))))

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
5 апреля
"Зенит" усилит меры безопасности во время субботнего матча против "Анжи"
2 апреля
"Зенит" на выезде обыграл казанский "Рубин" - 2:0 (видео)
15 марта
СМИ: в случае расторжения контракта с Луческу "Зенит" заплатит тренеру 2,5 млн евро
15 февраля
СМИ: молодой форвард "Зенита" Гасилин готовится продолжить карьеру в "Амкаре"
1 февраля
"Зенит" объявил о подписании защитника "Челси" Ивановича
31 января
Защитник "Челси" Иванович прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом"
27 января
СМИ: Маурисио может уйти из "Зенита" ради карьеры в Англии
День Кофе 2017

19:12, 4 апреля

Еще 293 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
21:13, 8 апреля "Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче на стадионе "Петровский" - 1:1 (видео) (2/+2)
15:25, 7 апреля Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото) (10/+1)
14:27, 7 апреля Восьмого мигранта-вербовщика в террористы арестовали в Петербурге (видео) (5/+0)
12:02, 7 апреля Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео) (5/+0)
10:59, 7 апреля Каменноостровский проспект перекрывали из-за подозрительной коробки у будки ГИБДД (фото) (0/+0)
09:57, 7 апреля СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель (2/+0)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
да пошёл он - "простился". Одной гнидой меньше. в «Петербург простился с Сенатором Вадимом Тюльпановым (фото)»
национальность в студию,хотя и так понятно что черножопая плесень
 в «В Петербурге директор фирмы оказался серийным угонщиком, сдающим машины на металлолом »
Всё свое ношу с собой... в «В центре города бдительные петербуржцы вызвали полицию, чтобы "разминировать" бомжа с пожитками»
Рейтинг.beta комментаторов
1
4 SCORPION69 
2
4 Пишичитай 
3
0 Всезнайка 
4
0  
5
0  
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
0 Всезнайка 
2
4 SCORPION69 
3
4 Пишичитай 
4
 
5
 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
В школе на Турбинной улице ученики массово отравились неизвестным газом (фото, видео)
Следком: в Петербурге задержали знакомых смертника из петербургского метро
Следком: в Петербурге задержали знакомых смертника из петербургского метро
СМИ: теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с ИГИЛ
СМИ: теракт в Петербурге совершил смертник, связанный с ИГИЛ
Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга
Пьяный мужчина сжег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте в метро Петербурга
Официально: в доме на Товарищеском обезвредили взрывное устройство (фото)
Официально: в доме на Товарищеском обезвредили взрывное устройство (фото)
Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности
Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности
Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля
Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля
Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"
Теракт в метро Петербурга: фотографии жертв "кровавого понедельника"
В Петербурге задержали группу вербовщиков террористов из Средней Азии
В Петербурге задержали группу вербовщиков террористов из Средней Азии
СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов
СМИ: В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов
"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)
"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро
СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел
СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел
Назван состав взрывного устройства, обезвреженного накануне на станции "Площадь Восстания"
Назван состав взрывного устройства, обезвреженного накануне на станции "Площадь Восстания"
Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)
Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)
СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии
СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
В Петербурге объявлен трехдневный траур
В Петербурге объявлен трехдневный траур
В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)
После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)
СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге
СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)
В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)
В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
^ Наверх