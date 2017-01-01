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«Сотрудников Кировского завода эвакуировали из-за подозрительного пакета (фото)»

На той неделе на территории Ижорского завода в Колпино сотрудники дпс шуровали по полной программе..Техконтроль рулил..Я в ах...от такого рвения,даже не брезгуют НА территории закрытого завода деньги рубить.Пишу то что знаю