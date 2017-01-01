Мужчина погиб при падении из окна 17-го этажа в Купчино (фото)
15:40
Тэги: смерть, чп, купчино, фрунзенский район
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