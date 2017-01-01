Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Шафировском проспекте (видео)

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, ДТП произошло 7 апреля около 12.40 на Шафировском проспекте. Там столкнулись маршрутка №К-149 и грузовой автомобиль.







"Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Работали по отключению аккумуляторных батарей в автомобилях. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава", - отметили в ведомстве.



Как передает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 12:34 у дома 10/4 по Шафировскому проспекту водитель грузовика с полуприцепом в виде бочки перестраивался из среднего ряда в правый. В этот момент в него врезалась маршрутка номер 149.



По предварительной информации, пострадали двое пассажиров маршрутки. Оба – мужчины. Один из них был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести. По факту проводится проверка.



Напомним, Сегодня днем в Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. По словам очевидцев, в аварии пострадали два человека.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, ДТП произошло 7 апреля около 12.40 на Шафировском проспекте. Там столкнулись маршрутка №К-149 и грузовой автомобиль."Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Работали по отключению аккумуляторных батарей в автомобилях. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава", - отметили в ведомстве.Как передает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 12:34 у дома 10/4 по Шафировскому проспекту водитель грузовика с полуприцепом в виде бочки перестраивался из среднего ряда в правый. В этот момент в него врезалась маршрутка номер 149.По предварительной информации, пострадали двое пассажиров маршрутки. Оба – мужчины. Один из них был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести. По факту проводится проверка.Напомним, 16 марта на подъезде к границе с Финляндией опрокинулся туристический автобус с сотрудниками "Водоканала". Авария унесла жизни трех человек. Позже по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.





