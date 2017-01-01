Восьмого мигранта-вербовщика в террористы арестовали в Петербурге (видео)

Восьмой предполагаемый вербовщик запрещенной террористической организации «Исламское государство» арестован в Петербурге 7 апреля. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд, накануне заключивший под стражу еще семерых его возможных подельников.Как сообщила пресс-служба горсуда, речь идет об Искандере Нурбаеве. Уголовное дело о вербовке террористов (статья 205.1 УК) в Петербург Следственный комитет возбудил 4 апреля – на следующий день после взрыва на перегоне станций «Сенная площадь» – «Технологический институт».