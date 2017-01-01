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Семьям погибших при взрыве в петербургском метро выплатят до 5 млн рублей

12:39
Тэги: теракт, компенсации, травмы, пострадавшие, смерть, метро, бюджет
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Тэги: теракт, компенсации, травмы, пострадавшие, смерть, метро, бюджет
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