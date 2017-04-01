Обсуждение темы:

«Машинист взорванного в Петербурге поезда решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от взрыва пассажирке (видео)»

Это порядочный человек. Спасибо ему.



С другой стороны, хочется надеяться, что, уводя состав с места взрыва, он действовал строго по инструкции и в соответствии с указаниями руководства.



http://47news.ru/articles/118728/

Тут пишут, что некоторые жертвы были выброшены взрывом из поезда на рельсы и поезд их потом переехал. И непонятно, живых еще или уже мертвых.