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«На Казанской невнимательный водитель легковушки сбил неосторожного пешехода (видео) »

женщина переходила улицу прямо по пешеходному переходу,а водятел даже скорость не сбросил при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу

поделом пешеходихе! в силу п 4.5 ПДД она была обязана оценить опасность, исходящую от быстро приближающегося т/с, и воздержаться от перехода.

Помните, о пешеходы! Вы на дороге всем ДОЛЖНЫ! и ОБЯЗАНЫ!