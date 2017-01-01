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На Благодатной микроавтобус насмерть сбил 63-летнюю женщину

18:46
Тэги: дтп, авто, смерть, московский район
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Тэги: дтп, авто, смерть, московский район
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Обсуждение темы:
«На Благодатной микроавтобус насмерть сбил 63-летнюю женщину »
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Hиф-Hиф 07.04 20:26 [ + 0 ]

так на красный или на запрещающий?

Всего комментариев - 1

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