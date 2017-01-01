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«Подозрительную сумку проверяют на детской площадке на севере Петербурга (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 07.04 11:40 [ + -1 – ]

Предполагаю, что отныне мы будем постоянно жить в атмосфере подозрительности, тревоги и страха.