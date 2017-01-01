В квартире в Купчино собака обглодала скончавшуюся хозяйку

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«В квартире в Купчино собака обглодала скончавшуюся хозяйку»

Hиф-Hиф 07.04 11:05 [ + -2 – ]

и что примечательно, самой хозяйке это глубоко безразлично. Также нет никаких сведений, что по этому поводу душа хозяйки испытывает какие-либо нравственные страдания.

Вопрос: какова в таком случае роль попов, теории загробной жизни и т.п.?



Тоскливый Дятел Терпило 07.04 11:39 [ + 2 – ]

В данном случае, важнее, что будет с собакой.