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«Девочка-младенец попала в больницу после падения в бассейн спортклуба в Рыбацком»

Прям как в том анекдоте бородатом. Я не пойму, то ли вода была очень мелкая, то ли замерзшая. А как иначе об воду можно голову сломать с высоты 40 см.?