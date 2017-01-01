СМИ: бомба, обезвреженная на Товарищеском, была замаскирована под огнетушитель
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черножопая плесень стопудово в «Двое мужчин "развлекались" со школьницей-инвалидом в сауне на Московском»
Народу плевать, кто чего мог и как подорвали?! Раз допустили взрыв в метро - все виновные должны подать в отставку! И, нечего "вешать" лапшу на уши людям! в «СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники»
Пи..дец неделька...
Этих еб..рей в той же сауне спалить... в «Двое мужчин "развлекались" со школьницей-инвалидом в сауне на Московском»
Этих еб..рей в той же сауне спалить... в «Двое мужчин "развлекались" со школьницей-инвалидом в сауне на Московском»
Рядом с Сенным только черножопые. в «Двое мужчин "развлекались" со школьницей-инвалидом в сауне на Московском»
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