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Загоревшуюся сауну тушили в фитнес-клубе в небоскребе "Лидер Тауэра"

09:10
Тэги: пожары, баня, московский район
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Тэги: пожары, баня, московский район
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