«В Петербурге на акцию памяти жертв теракта в городской подземке собралось, по оценкам Смольного, около 30 тысяч человек (фото)»

Сегодня вечером в Петербурге у станции метро «Технологический институт» состоялась траурная акция в память о погибших в теракте в городской подземке. Митинг начали с минуты молчания, после чего перед собравшимися выступили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и представители духовенства.
В своём выступлении Полтавченко сообщил, что террористам все равно кого убивать, им важно посеять страх. "Три дня назад террористы подло напали на наш город. Погибли и пострадали горожане, гости нашего города из других регионов России и зарубежных стран, ни в чем не повинные люди разного возраста, профессий. Террористам все равно, кого убивать, их цель - посеять страх, неуверенность и разобщенность, но они просчитались. Общее горе сплотило Петербург, мы вместе скорбим по погибшим, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и делаем все для этого", - сказал он.
Губернатор отметил, что только вместе можно противостоять "глобальному злу", передает ТАCС. "Только вместе мы можем дать отпор этому страшному злу, потому что мы граждане России - страны, которая не на словах, а на деле несколько лет борется с терроризмом. Мы дети великого города, который никогда не вставал на колени", - добавил градоначальник.
О мужестве ленинградцев-петербуржцев напомнил и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. "Звуки метронома напомнили нам об уникальном явлении в мировой истории - блокаде Ленинграда, и сегодня мужество петербуржцев сравнимо с мужеством, которое проявили ленинградцы, пережившие блокаду", - сказал он.
Со сцены перед собравшимися выступил также певец Александр Розенбаум. Участники акции запустили в небо белые шары, которые тут же раздавали всем пришедшим на траурное мероприятие. «Трагедия дошла до нас с вами, - сказал Розенбаум. - Никогда мы не думали, что будем стоять среди родных питерских стен и поминать тех, кто ушел. Соболезнования родным близким. Я не счел возможным приносит инструмент . Но спою несколько строк а капеллой».
Люди в толпе сохраняли полное молчание, не переговариваясь даже между собой. Людей к месту проведения акции пропускали исключительно через металлодетекторы, просили открывать сумки. Петербуржцы шли на акцию памяти к станции метрополитена, где в понедельник остановился поезд после взрыва, со свечами и с белыми шарами.
По данным Смольного, почтить память погибших в теракте к Технологическому институту 6 апреля пришли около 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Стоит отметить, что, по данным очевидцев и журналистов, на антитеррористическом митинге присутствовали 5 – 10 тысяч человек, пишет "Фонтанка.ру".
Аналогичный митинг против терроризма, как сообщает ТАСС, состоялся сегодня и на Манежной площади в центре Москвы. Возле входа в Александровский сад была установлена большая белая сцена с изображением одного из символов Санкт-Петербурга Медного всадника и надписью "Питер, мы с тобой". Между сценой и площадью Революции, откуда приходили участники митинга, установлено несколько экранов с изображением разведенного моста, между пролетами которого помещена Спасская башня Московского Кремля.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на траурную акцию в центре Москвы пришли более 50 тысяч человек. Агентство "Интерфакс" сообщает, что акция началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Собравшиеся возложили лампады и цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду.
Простым людям, пришедшим на митинг - респект и уважуха!
А власть имущие, запустившие на нашу землю диких бешеных обезьян в немыслимом количестве, льют крокодиловы слёзы! Очень хотелось бы, чтобы эта зараза добралась бы и до них и их родных без ущерба для простых людей!
Пилят, как же игиловцы и примкнувшие к ним обезьяны испугались!
А по уму надо действовать хорошо проверенными израильскими методами: весь род этой макаки до седьмого колена замочить (от грудных младенцев до стариков), а их хижины из ишачьего говна стереть с лица земли!
И срать, что на территории "суверенного государства" - америкосы и еврейцы не стесняются.
Моо быть, другие приматы подумают...
А нет - повторить!