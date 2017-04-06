В Петербурге на акцию памяти жертв теракта в городской подземке собралось, по оценкам Смольного, около 30 тысяч человек (фото)

Обсуждение темы:

«В Петербурге на акцию памяти жертв теракта в городской подземке собралось, по оценкам Смольного, около 30 тысяч человек (фото)»

НЕСТОР 06.04 20:47 [ + 2 – ]

Сами запустили черножопую заразу,а люди страдают.

Брежнев 06.04 21:29 [ + -1 – ]

Простым людям, пришедшим на митинг - респект и уважуха!

А власть имущие, запустившие на нашу землю диких бешеных обезьян в немыслимом количестве, льют крокодиловы слёзы! Очень хотелось бы, чтобы эта зараза добралась бы и до них и их родных без ущерба для простых людей!