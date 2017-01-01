СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники

Следователи не исключают, что Джалилова использовали в качестве «живой бомбы».

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Обсуждение темы:

«СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники»

МИФОДИЙ 06.04 17:28 [ + 0 – ]

и этот с бородой тусил в районе "Сенной"

МИФОДИЙ 06.04 17:31 [ + 2 – ]

что он вообще в Питере делал на экскурсию прилетал

Hиф-Hиф 06.04 17:36 [ + 3 – ]

вот так вот попросят друзья сумочку кому-нибудь довезти и передать...

ДeдЗахаp 06.04 17:36 [ + 3 – ]

Народу плевать, кто чего мог и как подорвали?! Раз допустили взрыв в метро - все виновные должны подать в отставку! И, нечего "вешать" лапшу на уши людям!

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 17:37 [ + -2 – ]

Скорее всего так и произошло.

Сергей Григорьев 06.04 17:50 [ + 1 – ]

Ну начались сказки от ФСБ..