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Станцию метро "Адмиралтейская" закрывали из-за забытого пакета

17:11
Тэги: метро, проверка, лжезаминирование, бомба, взрыв
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Тэги: метро, проверка, лжезаминирование, бомба, взрыв
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Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила! в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет. в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
Это замечательно срал я в гроб этой мрази. Еще бы пукин с медведом сдохли и вся едрисня в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
ага, от метро с трагедией в баню, ну нормально а че
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
Кого ты приглашаешь ворье усатое иди проспись в «Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у метро "Технологический институт" 6 апреля»
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