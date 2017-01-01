Обсуждение темы:

«Отравлением детей газом в школе на Турбинной заинтересовались следователи. Подробности»

Директор школы 608 Демидова Шамсия Рашидовна. Это к вашей глупости насчет сала. Там дети пострадали, если вы не в курсе.

