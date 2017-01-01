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«В Купчино водитель Suzuki, сдавая назад, покалечил женщину-пешехода (фото)»

поделом бабцу! Нечего ПДД нарушать! Пешеход обязан знать, что машины ездят и задним ходом тоже, и не чинить им препятствий в движении.