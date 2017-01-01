Мусульманина, уволенного из-за подозрений в причастности к теракту в Петербурге, восстановили на работе

В настоящее время мужчина навещает больную мать в Башкирии.

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Обсуждение темы:

«Мусульманина, уволенного из-за подозрений в причастности к теракту в Петербурге, восстановили на работе»

Nillson27 06.04 16:58 [ + 0 – ]

Справедливо, но всё равно ему бы подать в суд на сми и оставить их без штанов.

Сергей Григорьев 06.04 17:10 [ + 0 – ]

А жил бы в своём башкирском обезьяннике,и никаких трудностей бы не было.