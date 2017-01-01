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«На Невском проспекте перекрыли движение из-за бесхозного портфеля »

Сергей Григорьев 06.04 17:47 [ + 1 – ]

Пошло-поехало. Теперь всякую бесхозную собачью бяку на газонах будут проверять: не бомба ли?