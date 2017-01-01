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«Глава Невского района опроверг информацию о взрыве в доме на Солидарности. Подробности»

Сергей Григорьев 06.04 17:15 [ + 1 – ]

"По словам чиновника, никаких чрезвычайных ситуаций или взрывов в доме не происходило. Сейчас Серов выехал на место происшествия."



..и там ему на голову свалилась ещё одна плита.