Обсуждение темы:

«Во Владивостоке прошел митинг "Питер, мы с тобой!", собравший от 400 до 2000 человек (фото, видео)»

Лучше бы этого митинга из под "палки" не было! Властям Владивостока не стыдно сгонять людей, ради показухи?

Надо обеспечить безопасность в метрополитене и не завозить макак аульных! Которые и устраивают теракты!

На снимке сверху, отчетливо видно, что людей не более чем человек 200-300. Власть хочет отвлечь народ от антикоррупционных митингов. Которых боятся, как чёрт ладана!