Во Владивостоке прошел митинг "Питер, мы с тобой!", собравший от 400 до 2000 человек (фото, видео)
16:17
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Обсуждение темы:
«Во Владивостоке прошел митинг "Питер, мы с тобой!", собравший от 400 до 2000 человек (фото, видео)»
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Сергей Григорьев 06.04 17:13 [ + 2 – ]
Жаль,но узбекские макаки скорее всего и до них самих доберутся. Такова уж политика макаколюбивой власти.
ДeдЗахаp 06.04 17:28 [ + 3 – ]
Лучше бы этого митинга из под "палки" не было! Властям Владивостока не стыдно сгонять людей, ради показухи?
Лучше бы этого митинга из под "палки" не было! Властям Владивостока не стыдно сгонять людей, ради показухи?
Надо обеспечить безопасность в метрополитене и не завозить макак аульных! Которые и устраивают теракты!
На снимке сверху, отчетливо видно, что людей не более чем человек 200-300. Власть хочет отвлечь народ от антикоррупционных митингов. Которых боятся, как чёрт ладана!
Всего комментариев - 3
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я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
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