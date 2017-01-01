В воскресенье в Исаакиевском соборе состоится крестный ход детей

В мероприятии примут участие порядка трех тысяч человек.

Обсуждение темы:

«В воскресенье в Исаакиевском соборе состоится крестный ход детей»

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 15:58 [ + -7 – ]

Благое дело. Можно быть уверенным, что из числа этих детей никогда не вырастут ни террористы, ни педофилы, ни прочая нечисть.

Nillson27 06.04 16:27 [ + 3 – ]

А разгонять то будут с омоном этот позор?

Hиф-Hиф 06.04 16:31 [ + 3 – ]

А будет ли главный поп Варсонофий ехать на ослике? Детишкам б было прикольно.

(См. шествие на осляти)

ДeдЗахаp 06.04 16:53 [ + 2 – ]

Заднеприводной милонов поведёт детишек? Упаси БОГ от от Витали-радужного!

Неужели нельзя всех жителей города опросить? Все ЗА и против? И, не надо бы шутовской клоунадой заниматься!