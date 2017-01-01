Очевидцы сообщили о взрыве в многоэтажке на проспекте Солидарности (фото)

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Обсуждение темы:

«Очевидцы сообщили о взрыве в многоэтажке на проспекте Солидарности (фото)»

Неzнайка. 06.04 15:49 [ + 3 – ]

Да плита старая еб..нулась, по вонючему лайф78 вой стоит аж тошно...Рассказывают что чуть ли не ядерный взрыв...Теперь по ходу не от димона, а от терракта в метро отвлекают...

Тоскливый Дятел Терпило 06.04 15:59 [ + 0 – ]

У страха глаза велики. Будут теперь о каждом хлопке докладывать.