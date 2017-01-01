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«Валентина Матвиенко возложила цветы у "Технологического института" (фото)»

Такие люди во власти, как тюльпанов и матвиенко, во главе с медведо-путами, умеют, лишь, страну разворовывать, народ обирать и кризис наводить! Да, ещё мирные антикоррупционные митинги разгонять!

Бороться с терроризмом - они не способны! Также, далеки от своего народа и боятся своих граждан!

На фото видно. Что весь народ отогнали подальше, чтобы сосуля цветы возложила и "бла,бла,блааааа......" гневное произнесла и умилилась своей речи и своей значимостью!