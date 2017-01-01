Валентина Матвиенко возложила цветы у "Технологического института" (фото)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти две мошенницы обманным путем похитили у 80-летней дачницы 60 тысяч рублей
- СМИ: террориста из петербургского метро могли втайне от него подорвать сообщники
- Открытие в лечении варикоза
- Станцию метро "Адмиралтейская" закрывали из-за забытого пакета
- В Петербурге спасатели уговорили молодую девушку не прыгать с Троицкого моста (фото)
- Отравлением детей газом в школе на Турбинной заинтересовались следователи. Подробности
- В Купчино водитель Suzuki, сдавая назад, покалечил женщину-пешехода (фото)
- Мусульманина, уволенного из-за подозрений в причастности к теракту в Петербурге, восстановили на работе
- Во Владивостоке прошел митинг "Питер, мы с тобой!", собравший от 400 до 2000 человек (фото, видео)
- На Невском проспекте перекрыли движение из-за бесхозного портфеля
- Глава Невского района опроверг информацию о взрыве в доме на Солидарности. Подробности
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Где бы такой сортир найти, чтобы всех террористов туда разом согнать и сразу замочить.
Такие люди во власти, как тюльпанов и матвиенко, во главе с медведо-путами, умеют, лишь, страну разворовывать, народ обирать и кризис наводить! Да, ещё мирные антикоррупционные митинги разгонять!
Бороться с терроризмом - они не способны! Также, далеки от своего народа и боятся своих граждан!
На фото видно. Что весь народ отогнали подальше, чтобы сосуля цветы возложила и "бла,бла,блааааа......" гневное произнесла и умилилась своей речи и своей значимостью!
Правильнее было бы так:
"Хохлы – это нелюди. Их надо уничтожать, чтобы очистить планету от этой нечисти"
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
19:12, 4 апреля
на новости
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»