Обсуждение темы:

«На гранате времен войны, изъятой у мужчины на "Приморской", нашли следы тротила. Подробности»

и не мудрено в корпусе гранаты обнаружить следы тротила



"О! Славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед! " (С) ;-))





