Под видом спа-салона на Васильевском острове работал притон с массажистками-проститутками
14:33
Тэги: проституция, секс, задержания, мигранты, васильевский остров
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Меньше надо спиртное лакать было! Думал наворовал из народной казны, так будет ему сплошной праздник!? Всех бы их - едрисню поганую и антинародную острая сердечная недостаточность бы поразила! в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
С начало говорили что в бане подскользнулся,теперь сердце..Сказали бы правду ,в говно пьяный гулял с бабами в сауне и подскользнулся и упал,ничего такого я не вижу все мы люди и мужчины,а то сразу сердце и прочее..Как человека жалко ,как чиновника нет. в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
Это замечательно срал я в гроб этой мрази. Еще бы пукин с медведом сдохли и вся едрисня в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
ага, от метро с трагедией в баню, ну нормально а че
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
я представляю, водиле- в баню гони давай заебали тут уже.... в «Сенатор Вадим Тюльпанов умер от острой сердечной недостаточности»
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